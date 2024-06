Résultat des européennes à Landéan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Landéan, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 26,3% à Landéan, contre 3,04% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Landéan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,45% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Landéan ? Le résultat en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages d'intentions de vote dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 35% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Landéan plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,61% contre 39,97% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 42,42% contre 57,58%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,6% au premier tour, contre 54,06% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 73,96% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Landéan Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble également logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, la liste de Bardella glanant 25,22% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 26,3%.

11:45 - Élections européennes à Landéan : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Landéan comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 10,2% d'agriculteurs pour 1 201 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 51 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 18,03 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 31,89 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 701,32 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Landéan incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Landéan : les tendances Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 498 personnes en âge de voter à Landéan, 53,84% étaient allées voter. La participation était de 42,26% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Landéan L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes à Landéan. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,32% au premier tour. Au second tour, 53,22% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la présidentielle, 82,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 81,26% au premier tour, ce qui représentait 785 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.