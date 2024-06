En direct

19:14 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la Bouëxière scrutés à gauche La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à la Bouëxière, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,13% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,21% à la Bouëxière, contre 23,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Bouëxière Le nombre de votes du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Si au niveau national, les sondages prédisent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de la Bouëxière plutôt favorables à Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 32,97% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,49% qui s'imposaient au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à la Bouëxière. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 19,63%. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 68,35% contre 31,65% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,27%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 37,13% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - À la Bouëxière, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test apparait encore comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Bouëxière lors des précédentes européennes, avec 23,66% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 18,22% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,89%.

11:45 - La Bouëxière : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers La Bouëxière, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 4 563 habitants répartis dans 1 903 logements, cette commune présente une densité de 86 habitants/km². L'existence de 219 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,6 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 28,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 37,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1056,89 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À la Bouëxière, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à la Bouëxière Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 1 660 personnes en âge de voter à la Bouëxière, 45,68% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 56,23% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À la Bouëxière, 64,61% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à la Bouëxière ? À la Bouëxière, l'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,89% au premier tour et seulement 46,88% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Bouëxière ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 18,02% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,15% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.