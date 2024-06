Résultat des européennes à Dourdain : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Dourdain pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dourdain, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,29% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,92% à Dourdain, contre 20,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (5,46% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,39% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,82% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Dourdain ? Au niveau local, le résultat du RN lors des élections européennes 2024 sera très commenté. La liste de Jordan Bardella pourrait s'afficher à 30% à Dourdain si la situation anticipée par les intentions de vote à l'échelle nationale se répercute localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est assez risquée, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. La commune de Dourdain avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la patronne du parti frontiste l'emportait avec 28,84% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,94% contre 56,06%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 19,35% des voix sur place, contre 36,29% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,62%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 87 votants de Dourdain avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré ainsi 23,77% des voix face à Nathalie Loiseau à 20,77% et Yannick Jadot à 13,39%.

11:45 - Démographie et politique à Dourdain, un lien étroit Dans la commune de Dourdain, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,38% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,35%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 392 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,65%) et le nombre de résidences HLM (7,06% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Dourdain mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,25% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Dourdain ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des élections antérieures ? Pendant les dernières élections européennes, 45,91% des électeurs de Dourdain (Ille-et-Vilaine) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 57,29% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Dourdain : scrutin en cours La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Dourdain. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de pousser les électeurs de Dourdain (35450) à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 857 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 16,92% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 16,69% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.