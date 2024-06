Résultat des européennes à la Celle-sur-Morin : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le RN à la Celle-sur-Morin. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 29,73% au 1er tour avant un formidable 55,93% au second. Le RN avait laissé derrière les prétendants estampillés La République en Marche avec 24,55% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (22,52%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 44,07% au second (La Celle-sur-Morin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,8% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,52%, devant Emmanuel Macron à 44,48%.

11:45 - La Celle-sur-Morin : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et la situation socio-économique de la Celle-sur-Morin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 19,58% des résidents sont des enfants, et 20,3% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 451 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,67%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,44%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à la Celle-sur-Morin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,15% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.