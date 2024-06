Résultat des européennes à Guérard : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test peut encore sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Guérard, à 25,48%, soit 214 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 21,55% et Yannick Jadot à 13,69%.

11:45 - Guérard : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Guérard, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 655 habitants répartis dans 1 173 logements, cette commune présente une densité de 119 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 207 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 400 foyers fiscaux. Dans la commune, 21,13 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,78 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 29,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,21%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2887,24 € par mois. À Guérard, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.