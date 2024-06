Résultat des européennes à la Chapelle-d'Aurec : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la Chapelle-d'Aurec fait envie à gauche Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 2,69% à la Chapelle-d'Aurec, contre 14,43% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Chapelle-d'Aurec, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,33% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella regardés de près à la Chapelle-d'Aurec Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit le pousser à 37% à la Chapelle-d'Aurec, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus risquées.

15:02 - Avantage RN à la Chapelle-d'Aurec ? La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen a énormément séduit à la Chapelle-d'Aurec au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 30,47% des électeurs dès le 1er tour. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est aussi elle qui s'imposait à la Chapelle-d'Aurec avec 57,44%, devant Emmanuel Macron à 42,56%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 20,59% des voix sur place, contre 48,74% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (79,40%).

12:45 - À la Chapelle-d'Aurec, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à la Chapelle-d'Aurec, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 27,87% des votes devant François-Xavier Bellamy à 16,63% et Nathalie Loiseau à 14,43%. Si on entre dans le détail, 114 votants s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à la Chapelle-d'Aurec Dans la commune de la Chapelle-d'Aurec, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans le village, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 2,61% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 444 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,78%) et le nombre de résidences HLM (3,54% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à la Chapelle-d'Aurec mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,67% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à la Chapelle-d'Aurec Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur tout le territoire français, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,28%. À la Chapelle-d'Aurec, 49,14% des votants avaient voté. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, durant les européennes, 60,83% des personnes habilitées à voter à la Chapelle-d'Aurec avaient participé à l'élection. La participation était de 47,25% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à la Chapelle-d'Aurec Le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères clés de ce scrutin européen à la Chapelle-d'Aurec. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,59% au premier tour. Au deuxième tour, 48,04% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Chapelle-d'Aurec ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,91% dans la ville, contre une abstention de 14,71% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.