19:09 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? L'autre interrogation de ces européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à la Chapelle-Saint-Mesmin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,04% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,24% à la Chapelle-Saint-Mesmin, contre 25,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 25,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,61% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à la Chapelle-Saint-Mesmin ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections européennes 2024 localement, comme au niveau national. À la Chapelle-Saint-Mesmin, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,63% au terme du vote européen et Marine Le Pen 21,54% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à la Chapelle-Saint-Mesmin ? La Chapelle-Saint-Mesmin avait offert à Marine Le Pen 21,54% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate avec respectivement 31,29% et 22,24% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 63,4% contre 36,6% pour Le Pen au second tour dans la localité. Avec 19,39%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 31,61% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À la Chapelle-Saint-Mesmin, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste Bardella attirant 21,63% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans frontistes avec 25,97%.

11:45 - Démographie et politique à la Chapelle-Saint-Mesmin, un lien étroit À la Chapelle-Saint-Mesmin, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,15% et une densité de population de 1135 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,36%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 316 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,28% et d'une population immigrée de 10,26% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à la Chapelle-Saint-Mesmin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,99% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Chapelle-Saint-Mesmin ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 50,94% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret). La participation était de 41,28% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Chapelle-Saint-Mesmin : l'abstention au cœur des préoccupations Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères essentiels du scrutin européen à la Chapelle-Saint-Mesmin. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,8% dans la ville, contre une participation de 74,1% au second tour, soit 5 213 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,04% au premier tour et seulement 45,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Chapelle-Saint-Mesmin ? La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles cumulée avec les incertitudes dues au conflit entre israélo-palestinien seraient capables d'inciter les citoyens de la Chapelle-Saint-Mesmin (45380) à ne pas rester chez eux.