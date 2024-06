En direct

19:08 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Jean-de-la-Ruelle scruté En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 7,29% à Saint-Jean-de-la-Ruelle, contre 22,27% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,72% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Jean-de-la-Ruelle ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Jean-de-la-Ruelle semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les habitants de Saint-Jean-de-la-Ruelle penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 19,82% contre 27,28% pour Emmanuel Macron et 30,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 35,61% contre 64,39%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 18,84%, alors que les candidats Nupes réuniront 28,72% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 977 votants de Saint-Jean-de-la-Ruelle avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait séduit 23,42% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,27% et Yannick Jadot à 12,32%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Jean-de-la-Ruelle : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Jean-de-la-Ruelle façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 38% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,21%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (56,34%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 975 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,68% et d'une population immigrée de 18,35% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jean-de-la-Ruelle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - À Saint-Jean-de-la-Ruelle, quelle abstention aux élections européennes ? Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. L'observation des scrutins européens précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 4 354 personnes en âge de voter à Saint-Jean-de-la-Ruelle, 43,11% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 36,5% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Jean-de-la-Ruelle À Saint-Jean-de-la-Ruelle, l'une des clés des élections européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,61% au premier tour et seulement 61,29% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Jean-de-la-Ruelle cette année ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 31,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 33,97% au second tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.