En direct

19:07 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 10,45% à la Chapelle-sur-Erdre, contre 29,27% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les études sondagières menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à la Chapelle-sur-Erdre, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,44% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à la Chapelle-sur-Erdre, entre les 29,27% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella observés à la Chapelle-sur-Erdre Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à la Chapelle-sur-Erdre. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 19% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à la Chapelle-sur-Erdre ? Avec 11,85%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à la Chapelle-sur-Erdre au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,94% et 21,98% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 77,84% contre 22,16% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 9,25%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 39,67% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à la Chapelle-sur-Erdre était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,27% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 22,62% et Raphaël Glucksmann avec 10,45%.

11:45 - Dynamique électorale à la Chapelle-sur-Erdre : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, La Chapelle-sur-Erdre est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 32,18% de cadres pour 20 331 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 533 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 431 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 35 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,79 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 602 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 43,8% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 523,55 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. La Chapelle-sur-Erdre manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à la Chapelle-sur-Erdre Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Lors des élections européennes de 2019, 56,53% des inscrits sur les listes électorales de la Chapelle-sur-Erdre avaient pris part au scrutin, contre une participation de 49,58% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À la Chapelle-sur-Erdre, 62,83% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à la Chapelle-sur-Erdre : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Chapelle-sur-Erdre ? La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle sont de nature à inciter les électeurs de la Chapelle-sur-Erdre à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,46% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,95% au premier tour, c'est-à-dire 12 726 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.