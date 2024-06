Résultat des européennes à la Chevallerais : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à la Chevallerais ? Jordan Bardella pourrait se situer à 30% à la Chevallerais si la dynamique anticipée par les sondeurs au niveau de la France se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les inscrits de la Chevallerais penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Chevallerais lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,95%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,84%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,28% contre 62,72%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Chevallerais un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,91% au premier tour, contre 38,98% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Nupes finir gagnant.

12:45 - Yannick Jadot sur la première marche lors des élections européennes 2019 à la Chevallerais Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux élections européennes dans la commune. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 18,06%, derrière Yannick Jadot avec 21,94% et Nathalie Loiseau avec 21,08%.

11:45 - Élections européennes à la Chevallerais : un éclairage démographique Dans les rues de la Chevallerais, le scrutin est en cours. Avec ses 1 549 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 68 entreprises, La Chevallerais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 29,56 % des résidents sont des enfants, et 11,26 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 28,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 32,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 918,78 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Chevallerais, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à la Chevallerais Au fil des dernières consultations politiques, les 1 568 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 508 personnes en âge de voter à la Chevallerais, 52,21% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 41,63% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à la Chevallerais pour les européennes À la Chevallerais, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,14% au premier tour. Au second tour, 48,65% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,13% des votants de la commune. La participation était de 79,11% au premier tour, soit 814 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.