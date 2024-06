Résultat des européennes à Puceul : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des voix de la Nupes à Puceul ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Puceul, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,43% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,97% pour Yannick Jadot, 3,15% pour Fabien Roussel et 1,99% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 6,54% à Puceul, contre 23,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Puceul à l'issue des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes sera très analysé. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 30% à Puceul si la dynamique anticipée par les sondeurs au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Puceul Puceul avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,02%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 32,62% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 37% contre 63%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Puceul quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 12,84% au premier tour, contre 34,43% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Puceul, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Puceul était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,99% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 18,38% et Jordan Bardella avec 15,26%.

11:45 - Puceul : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote de Puceul, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 136 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 88 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 560 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (86,86 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 19,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 819,59 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Puceul, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Puceul : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'étude des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, 52,28% des personnes en âge de voter à Puceul avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 55,02% lors des élections européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Puceul : les européennes débutent À Puceul, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs des européennes 2024. L'inflation serait par exemple capable de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Puceul (44390). Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,01% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 19,84% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.