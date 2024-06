En direct

19:07 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à la Ciotat ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,21% à la Ciotat, contre 18,87% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Ciotat, le binôme Nupes avait en effet glané 22,52% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à la Ciotat, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. À la Ciotat, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,51% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 27,74% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à la Ciotat ? Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Même si cette rétrospective peut induire en erreur…Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à la Ciotat. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 26,44% au premier round avant un formidable 56,96% au 2e sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,74% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,46%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,79%, devant Emmanuel Macron à 48,21%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN de Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à la Ciotat, avec 29,51% des voix exprimées (4300 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,87% suivie par Yannick Jadot avec 12,36%.

11:45 - La Ciotat : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la ville de la Ciotat, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec 42,43% de population active et une densité de population de 1130 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,0% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une automobile (64,75%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 14 025 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,02%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,04%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,26%, comme à la Ciotat, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - La Ciotat : quel était le niveau d'abstention aux élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À la Ciotat, 68,8% des votants avaient participé. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des scrutins européens précédents. Pendant les européennes de 2019, sur les 15 105 personnes en âge de voter à la Ciotat, 51,01% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 43,58% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de la Ciotat Ce 9 juin, lors des européennes à la Ciotat, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont en mesure de pousser les citoyens de la Ciotat à ne pas rester chez eux. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 31 061 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,46% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 73,00% au premier tour, ce qui représentait 22 675 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,94% au premier tour et seulement 44,54% au second tour.