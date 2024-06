Résultat des européennes à la Dominelais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Dominelais, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était élevé à 5,99% à la Dominelais, contre 22,94% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à la Dominelais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,95% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à la Dominelais ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à la Dominelais. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de la Dominelais plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,71% contre 30,34% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 44,93% contre 55,07%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 24,77% au premier tour, contre 29,50% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de voix, avec 55,61% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à la Dominelais il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 97 habitants de la Dominelais passés par les isoloirs avaient choisi le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, enregistrait ainsi 24,19% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,94% et Yannick Jadot à 11,22%.

11:45 - La Dominelais : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de la Dominelais, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 636 logements pour 1 403 habitants, la densité de la commune est de 41 hab par km². Ses 50 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,55 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 39,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 54,04% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 598,84 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À la Dominelais, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Participation aux dernières européennes à la Dominelais : les chiffres clés Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 428 inscrits sur les listes électorales à la Dominelais, 48,09% étaient allés voter, contre une participation de 41,33% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à la Dominelais pour les européennes À la Dominelais, le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,47% au premier tour et seulement 54,04% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Dominelais ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 21,65% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,8% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.