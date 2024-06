Jordan Bardella devrait atteindre près de 40% à la Noë-Blanche si la dynamique prévue par les sondeurs au niveau de la France se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 5 points.

Le résultat du scrutin le plus récent est un indice instructif au moment de l'élection. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national à la Noë-Blanche. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 30,38% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,9% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,49%. Avec 49,73% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,27%.

Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait cumulé 29,87% des voix, contre Nathalie Loiseau à 22,82% et Yannick Jadot à 9,06%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Noë-Blanche

Quelle influence les électeurs de la Noë-Blanche exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,21% sont des personnes âgées. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,84%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 355 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,08%) et le nombre de résidences HLM (0,97% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à la Noë-Blanche mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.