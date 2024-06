Résultat des européennes à Ussy-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Ussy-sur-Marne Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 37% dans la commune), il faut noter pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants d'Ussy-sur-Marne plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Le verdict du test démocratique le plus récent est un précédent intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un très bon score pour le RN à Ussy-sur-Marne. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 34,12% au 1er round et surtout 52,26% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Il a même fait un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. Elle avait engrangé 29,09% au 1er tour et 50,85% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 22,35% et 19,27% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,15%) au deuxième.

12:45 - 27,44% pour Jordan Bardella en 2019 à Ussy-sur-Marne Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Ussy-sur-Marne, avec 27,44% des votes (90 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,46% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,59%.

11:45 - Les données démographiques d'Ussy-sur-Marne révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Ussy-sur-Marne comme dans toute la France. Dotée de 469 logements pour 1 074 habitants, la densité de la ville est de 74 habitants par km². Avec 52 entreprises, Ussy-sur-Marne est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20,46 % des résidents sont des enfants, et 17,51 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 16,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 64,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 361,57 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Ussy-sur-Marne, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Ussy-sur-Marne L'analyse des dernières consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, 341 inscrits sur les listes électorales d'Ussy-sur-Marne (Seine-et-Marne) avaient pris part au scrutin (soit 45,59%), à comparer avec un taux de participation de 36,17% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Ussy-sur-Marne : la participation en question À Ussy-sur-Marne, le taux de participation sera incontestablement un facteur essentiel de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,24% au premier tour et seulement 61,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Ussy-sur-Marne ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,85% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 29,79% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.