En direct

19:27 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à la Francheville ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 16,25% à la Francheville, contre 5,16% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à la Francheville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,29% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,03% pour Yannick Jadot, 2,09% pour Fabien Roussel et 1,26% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à la Francheville ? Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Francheville semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de la Francheville plutôt pour Le Pen en 2022 Analyser l'élection la plus récente fait sens au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant score pour le RN à la Francheville. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 28,55% au premier tour avant un formidable 51,48% au second (La Francheville n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,52% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,51%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,75%, devant Emmanuel Macron à 47,25%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à la Francheville, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 35,94% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,25% et Yannick Jadot à 11,41%.

11:45 - La Francheville : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de la Francheville exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 12,16% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 248 habitants par km² et 46,83% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,16%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 579 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,27%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à la Francheville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,65% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à la Francheville ? L'observation des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 54,81% des inscrits sur les listes électorales de la Francheville. Le taux de participation était de 41,47% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À la Francheville, 72,64% des habitants avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Francheville : la participation en question L'un des facteurs principaux des européennes sera sans aucun doute le niveau d'abstention à la Francheville. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de la Francheville (08000). Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 281 personnes en âge de voter dans la commune, 76,58% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 76,35% au deuxième tour, c'est-à-dire 978 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,13% au premier tour. Au deuxième tour, 43,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote.