En direct

19:28 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Prix-lès-Mézières ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 12,54% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,86% à Prix-lès-Mézières, contre 28,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Prix-lès-Mézières lors des européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Prix-lès-Mézières entre Jordan Bardella en 2019 (22,78%) et Marine Le Pen en 2022 (29,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Prix-lès-Mézières penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,52% contre 30,89% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,48% contre 55,52%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,57% au premier tour, contre 32,90% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Prix-lès-Mézières il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste de Bardella glanant 22,78% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 28,81%.

11:45 - Prix-lès-Mézières : démographie et socio-économie impactent les élections européennes À Prix-lès-Mézières, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec 25% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,94%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (8,85%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 627 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,74%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Prix-lès-Mézières mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,64% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Prix-lès-Mézières : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins européens passés. En 2019, durant les européennes, 622 personnes en âge de voter à Prix-lès-Mézières s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 54,28%). La participation était de 43,35% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Prix-lès-Mézières, 72,43% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Prix-lès-Mézières : l'abstention au cœur des préoccupations À Prix-lès-Mézières, l'un des facteurs essentiels des élections européennes sera sans nul doute le niveau d'abstention. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure d'impacter la participation à Prix-lès-Mézières (08000). En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,93% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,12% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,92% au premier tour et seulement 51,87% au second tour.