19:09 - À la Hague, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 9,1% à la Hague, contre 21,29% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à la Hague, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,72% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à la Hague ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen 2024, localement. Si dans tout le pays, les instituts de sondage chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à la Hague ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Hague lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,86%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,62%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 41,09% contre 58,91%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Hague un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,19% au premier tour, contre 31,72% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 22,32% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,29% et Yannick Jadot à 12,94%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi 1042 votants de la Hague.

11:45 - La Hague aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des européennes, La Hague regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 11 223 habitants répartis dans 6 133 logements, cette ville présente une densité de 1496 hab par km². Avec 450 entreprises, La Hague permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (74,96 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 43,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,67%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2591,57 euros par mois, jouissant d'une certaine prospérité. À la Hague, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - La Hague : retour sur la participation aux dernières européennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation représentait 52,96% des votants de la Hague, contre une participation de 41,47% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à la Hague pour les élections européennes Le taux d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 à la Hague. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,26% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,05% au second tour, soit 7 311 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,56% au premier tour et seulement 52,06% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages seraient notamment capables de ramener les habitants de la Hague dans les bureaux de vote.