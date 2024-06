Résultat des européennes à la Houssaye-en-Brie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les votants de la Houssaye-en-Brie plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à la Houssaye-en-Brie lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,75% dès le premier round. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la leader du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 51,27%, devant Emmanuel Macron à 48,73%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 26,83% des voix sur place, contre 27,67% pour le binôme Nupes. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,2%, contre 49,80% pour le binôme Les Républicains.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin glanait 26,02% des votes, devant Nathalie Loiseau à 19,12% et Yannick Jadot à 13,1%.

11:45 - La Houssaye-en-Brie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Houssaye-en-Brie montrent des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,71%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 601 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,38%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,45% à la Houssaye-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - À la Houssaye-en-Brie, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,76% des votants de la Houssaye-en-Brie. Le taux d'abstention était de 55,61% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À la Houssaye-en-Brie, 75,27% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de la Houssaye-en-Brie À la Houssaye-en-Brie, l'une des clés de ces européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,01% au premier tour. Au second tour, 57,41% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 21,17% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 28,56% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.