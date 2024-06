Résultat des européennes à Neufmoutiers-en-Brie : l'élection 2024 en direct

À Neufmoutiers-en-Brie, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,48% au terme du vote européen et Marine Le Pen 29,9% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

11:45 - Neufmoutiers-en-Brie : élections européennes et dynamiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Neufmoutiers-en-Brie déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 57 hab/km² et 54,15% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,35% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 349 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 12,94% à Neufmoutiers-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.