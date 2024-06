Résultat des européennes à Mortcerf : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Jusqu'où peut aller le RN à Mortcerf lors des européennes ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Mortcerf. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Mortcerf ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Mortcerf. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 33,14% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Mortcerf ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 29,73% au premier tour et 53,38% au deuxième dans la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Mortcerf Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Mortcerf, avec 28,94%, soit 147 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Yannick Jadot à 14,37% et Nathalie Loiseau à 13,39%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Mortcerf Quel portrait faire de Mortcerf, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 416 habitants répartis dans 612 logements, ce village présente une densité de 81 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 832 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,5 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 25,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,87% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1116,18 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Mortcerf contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - À Mortcerf, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières élections. En 2019, au moment des européennes, 45,58% des personnes habilitées à participer à une élection à Mortcerf avaient boudé les urnes, contre une abstention de 53,08% il y a 10 ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Mortcerf, 67,11% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mortcerf : les européennes débutent L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera le taux d'abstention à Mortcerf. Le conflit armé entre Israël et la Palestine ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont notamment en mesure de pousser les habitants de Mortcerf à ne pas rester chez eux. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,32% au niveau de la localité, contre un taux de participation de 82,01% au premier tour, soit 825 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.