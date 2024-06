Résultat des européennes à la Lande-de-Fronsac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:38 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à la Lande-de-Fronsac en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Lande-de-Fronsac, avec 32,38%, soit 293 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,68% et Yannick Jadot à 13,37%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Lande-de-Fronsac : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Lande-de-Fronsac, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 2 659 habitants répartis dans 1 065 logements, cette commune présente une densité de 274 hab/km². L'existence de 179 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (10,61 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 37,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 667 € par an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour finir, La Lande-de-Fronsac incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La Lande-de-Fronsac : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des scrutins européens passés ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 47,22% des personnes aptes à voter à la Lande-de-Fronsac avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 62,18% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Lande-de-Fronsac : l'abstention en question La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à la Lande-de-Fronsac. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,95% au premier tour et seulement 47,55% au second tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 784 personnes en âge de voter au sein de la localité, 83,41% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,53% au second tour, c'est-à-dire 1 439 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.