Résultat des européennes à Cadillac-en-Fronsadais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Cadillac-en-Fronsadais, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Cadillac-en-Fronsadais, le binôme Nupes avait en effet glané 27,77% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,35% à Cadillac-en-Fronsadais, contre 22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 22% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,81% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,1% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Cadillac-en-Fronsadais ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. À Cadillac-en-Fronsadais, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,97% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 27,35% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Pourquoi le RN a l'avantage à Cadillac-en-Fronsadais ? Le résultat du scrutin le plus récent apparait comme un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Cadillac-en-Fronsadais. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 29,02% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 50,67% au 2e (Cadillac-en-Fronsadais n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un résultat plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La leader du mouvement avait rassemblé 27,35% au premier tour et 48,63% au deuxième dans la ville.

12:45 - 31,97% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Cadillac-en-Fronsadais Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Cadillac-en-Fronsadais, avec 31,97%, soit 141 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Cadillac-en-Fronsadais : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la ville de Cadillac-en-Fronsadais, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,44% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 332 hab/km² et 48,39% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,96%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 489 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,73%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,58%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cadillac-en-Fronsadais mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,29% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Européennes passées à Cadillac-en-Fronsadais : retour sur la participation électorale Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 469 personnes en âge de voter à Cadillac-en-Fronsadais, 56,17% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 48,75% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Cadillac-en-Fronsadais Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Cadillac-en-Fronsadais, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,7% au premier tour et seulement 54,7% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Cadillac-en-Fronsadais ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 930 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,35% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.