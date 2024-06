Résultat des européennes à la Londe : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,22% contre 30,48% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,14% contre 59,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,77% au premier tour, contre 32,47% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, c'est encore un binôme Nupes qui va glaner le plus de voix, avec 51,75% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

La Londe : démographie, élections et perspectives d'avenir

La structure démographique et socio-économique de la Londe définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 74 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,35%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,2%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 112 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,64%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,76%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à la Londe mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,91% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.