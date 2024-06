En direct

19:21 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,91% des bulletins dans la localité. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,11% pour Yannick Jadot, 2,7% pour Fabien Roussel et 0,88% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,38% à Saint-Ouen-de-Thouberville, contre 17,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Ouen-de-Thouberville Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les instituts de sondage annoncent une liste RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 42% à Saint-Ouen-de-Thouberville, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Avantage RN à Saint-Ouen-de-Thouberville ? Se retourner sur le verdict des urnes le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un bon score pour le RN à Saint-Ouen-de-Thouberville. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 32,66% au 1er tour avant un formidable 55,52% au 2e, le propulsant tout en haut du paysage local (Saint-Ouen-de-Thouberville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,57% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,11%, devant Emmanuel Macron à 44,89%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Ouen-de-Thouberville Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 307 votants de Saint-Ouen-de-Thouberville avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, cumulait ainsi 32,38% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,72% et Yannick Jadot à 9,6%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Ouen-de-Thouberville : tour d'horizon démographique Comment la population de Saint-Ouen-de-Thouberville peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,45% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 129 € par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 966 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) et le nombre de résidences HLM (7,61% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Ouen-de-Thouberville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,75% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de la participation aux dernières élections européennes à Saint-Ouen-de-Thouberville Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 979 inscrits sur les listes électorales à Saint-Ouen-de-Thouberville, 55,91% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 47,28% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Ouen-de-Thouberville sont lancées Le niveau d'abstention constituera sans nul doute un critère déterminant de ce scrutin européen 2024 à Saint-Ouen-de-Thouberville. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,4% au premier tour et seulement 47,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Ouen-de-Thouberville ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,65% des votants de la ville, contre une abstention de 18,89% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.