En direct

19:16 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 6,68% à Bosroumois, contre 20,49% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Bosroumois, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,2% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bosroumois Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Bosroumois. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Bosroumois penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Bosroumois. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 27,84% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,71% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,27%. Avec 45,47% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,53%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 27,49% des voix avaient cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 20,49% et Yannick Jadot à 11,6%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 436 électeurs de Bosroumois.

11:45 - Les enjeux locaux de Bosroumois : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Bosroumois exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,29%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (91,41%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 608 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,57%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,42%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bosroumois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,17% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Bosroumois ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 668 personnes en âge de voter à Bosroumois, 57,54% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 45,58% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Bosroumois, 66,53% des habitants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Bosroumois À Bosroumois, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,41% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 21,5% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour et seulement 48,53% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bosroumois pour les élections européennes ? Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?