En direct

19:30 - À la Madeleine-de-Nonancourt, quel candidat vont choisir les supporters de la gauche ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 20,13% à la Madeleine-de-Nonancourt, contre 2,19% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Madeleine-de-Nonancourt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,69% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,59% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à la Madeleine-de-Nonancourt, entre les 20,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,52% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à la Madeleine-de-Nonancourt ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés européens 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Madeleine-de-Nonancourt semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à la Madeleine-de-Nonancourt Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à la Madeleine-de-Nonancourt. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 34,04% au premier round et surtout 52,96% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,53% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,64%, devant Emmanuel Macron à 44,36%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à la Madeleine-de-Nonancourt il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à la Madeleine-de-Nonancourt, avec 39,82% des votes, soit 182 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,13% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 8,1%.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Madeleine-de-Nonancourt et leurs implications électorales À la Madeleine-de-Nonancourt, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,19% ont 60 ans et plus. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (22,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 386 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,96%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à la Madeleine-de-Nonancourt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,51% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux de participation aux européennes à la Madeleine-de-Nonancourt : les enseignements Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 162 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 477 personnes en âge de voter à la Madeleine-de-Nonancourt, 50,74% avaient pris part au scrutin. La participation était de 39,87% il y a 10 ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Participation à la Madeleine-de-Nonancourt : quelles perspectives pour les européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Madeleine-de-Nonancourt ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 943 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,31% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 70,63% au premier tour, soit 666 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?