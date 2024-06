En direct

19:26 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 51,48% de la Nupes à la Motte-d'Aveillans ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à la Motte-d'Aveillans, le binôme Nupes avait en effet accumulé 51,48% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,42% à la Motte-d'Aveillans, contre 17,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (5,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,14% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,06% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à la Motte-d'Aveillans lors des européennes ? Si à l'échelle nationale, les intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 40% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN à la Motte-d'Aveillans ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à la Motte-d'Aveillans pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 32,18% des suffrages dès le premier round. Au 2e tour du scrutin, c'est également la numéro 1 de l'ancien Front national qui l'emportait à la Motte-d'Aveillans avec 55,37%, devant Emmanuel Macron à 44,63%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 21,15% des suffrages sur place, contre 51,48% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 70,61%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à la Motte-d'Aveillans Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. 29,36% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,28% et Yannick Jadot à 15,14%. Le mouvement eurosceptique avait fini premier avec pas moins de 192 électeurs de la Motte-d'Aveillans.

11:45 - Les défis socio-économiques de la Motte-d'Aveillans et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de la Motte-d'Aveillans, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 717 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 84 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,79 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,26% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 32,85% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 342,88 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. En somme, La Motte-d'Aveillans incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à la Motte-d'Aveillans : les enseignements Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À la Motte-d'Aveillans, 69,8% des votants n'avaient pas voté. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? En 2019, durant les européennes, sur les 668 personnes en âge de voter à la Motte-d'Aveillans, 48,22% étaient restées chez elles. L'abstention était de 60,26% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à la Motte-d'Aveillans : la participation en question Ce dimanche, lors des élections européennes à la Motte-d'Aveillans, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 332 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,92% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 26,03% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,61% au premier tour et seulement 57,23% au second tour. L'inflation pourrait entre autres ramener les habitants de la Motte-d'Aveillans (38770) dans les isoloirs.