En direct

19:32 - À Susville, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 6,44% à Susville, contre 9,02% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Susville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 47,88% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont décider les votants de Susville ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin localement pour ces élections des députés européens 2024. À Susville, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,05% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,14% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Susville Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Susville à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 35,14% des électeurs au 1er tour. En finale de l'élection, c'est également elle qui passait devant avec 64,83%, devant Emmanuel Macron à 35,17%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 26,46% des votes sur place, contre 47,88% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 75,24%.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Se retourner sur le dernier test semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Susville, à 35,05%, soit 136 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Manon Aubry à 10,82% et Yannick Jadot à 10,82%.

11:45 - Les données démographiques de Susville révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Susville peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,88% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (74,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 389 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,15%) et le nombre de résidences HLM (31,5% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Susville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,65% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Susville ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Susville, 69,03% des électeurs n'avaient pas voté. Au fil des dernières années, les 1 179 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 49,56% des inscrits sur les listes électorales de Susville, à comparer avec une abstention de 64,86% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Susville : quel sera le taux d'abstention ? À Susville, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 26,52% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,33% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,92% au premier tour et seulement 60,83% au second tour. Le conflit armé entre la Palestine et Israël ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont de nature à inciter les électeurs de Susville à ne pas rester chez eux.