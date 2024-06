Résultat des européennes à Pierre-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la coalition de gauche font envie La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pierre-Châtel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 50,71% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,61% à Pierre-Châtel, contre 15,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Pierre-Châtel ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage prédisent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Pierre-Châtel penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a amplement battu son score national à Pierre-Châtel à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,9% des voix dès le 1er round. Pour le 2e tour de l'élection, c'est aussi elle qui gagnait avec 53,7%, devant Emmanuel Macron à 46,3%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 23,39% des suffrages sur place, contre 50,71% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (74,73%).

12:45 - À Pierre-Châtel, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 142 votants de Pierre-Châtel s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait séduit 25,68% des votes devant Yannick Jadot à 19,35% et Nathalie Loiseau à 15,37%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Pierre-Châtel Quel impact auront les habitants de Pierre-Châtel sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,07%. De plus, le taux de familles propriétaires (71,41%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (76,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 570 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,62%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,55%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pierre-Châtel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,97% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Pierre-Châtel L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Durant les dernières européennes, 570 personnes en âge de voter à Pierre-Châtel s'étaient rendues aux urnes (soit 54,39%), contre un taux de participation de 44% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Pierre-Châtel pour les européennes Le taux d'abstention sera un critère décisif des européennes 2024 à Pierre-Châtel. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,89% au premier tour et seulement 45,58% au second tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,41% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 77,00% au deuxième tour, c'est-à-dire 857 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.