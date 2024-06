En direct

19:14 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à la Plaine-sur-Mer ? La Nupes ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,26% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,73% à la Plaine-sur-Mer, contre 21,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à la Plaine-sur-Mer lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Plaine-sur-Mer semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,22% contre 31,26% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 41,34% contre 58,66%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,65% au premier tour, contre 25,91% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Plaine-sur-Mer, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - 27,32% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à la Plaine-sur-Mer Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à la Plaine-sur-Mer, avec 27,32% des votes exprimés, soit 507 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,39% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 11,8%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à la Plaine-sur-Mer : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Plaine-sur-Mer montrent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Avec 24% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,91%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (56,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 057 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,34%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,19%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 48,91%, comme à la Plaine-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à la Plaine-sur-Mer Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 4 564 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, 45,35% des personnes en âge de voter à la Plaine-sur-Mer avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,91% lors des européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à la Plaine-sur-Mer pour les élections européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'abstention à la Plaine-sur-Mer. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 22,09% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de la Plaine-sur-Mer (44770).