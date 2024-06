Résultat des européennes à Préfailles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Préfailles, que vont décider les supporters de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,39% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 7,19% à Préfailles, contre 34,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se transférer les voix de droite à Préfailles ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette européenne. Si en France, les instituts de sondage calculent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 20% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Préfailles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,67%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 40,94% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 27,95% contre 72,05%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Préfailles par la suite, lors des élections du Parlement, avec 11,05% au premier tour, contre 36,70% pour le binôme LREM. Sur la commune de Préfailles, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Préfailles il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un score de 14,61%, Bardella avait été surpassé à l'issue des élections européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 34,61% des électeurs.

11:45 - Démographie et politique à Préfailles, un lien étroit Dans les rues de Préfailles, les élections sont en cours. Dotée de 2 292 logements pour 1 223 habitants, la densité de la commune est de 248 habitants/km². Ses 142 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (25,96 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 48,87% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 73,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 909,59 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Préfailles s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Préfailles : la mobilisation des citoyens aux européennes Au fil des dernières années, les 1 255 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 36,88% dans la commune de Préfailles, contre un taux d'abstention de 43,7% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Préfailles L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Préfailles. Le conflit armé entre Israël et la Palestine et ses répercussions sur les prix des matières premières sont de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Préfailles. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,81% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,93% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.