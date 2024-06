Le résultat de Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces élections européennes. Enseignement clé pour ce dimanche : La Redorte fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,88% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à la Redorte ?

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à la Redorte. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 34,85% au premier tour avant un formidable 51,43% au second. Le RN passait devant les prétendants Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 30,07% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (18,00%) au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 48,57% au second (La Redorte n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 29,4% au premier tour et 59,62% au 2e dans la commune.