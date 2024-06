En direct

19:28 - À Puichéric, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 7,36% à Puichéric, contre 12,64% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives à Puichéric, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,76% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Puichéric, entre les 12,64% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,04% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Puichéric lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour ces européennes 2024 à l'échelle locale. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Puichéric semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un beau démarrage pour le Rassemblement national à Puichéric. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 41,97% au premier tour avant un formidable 52,77% au second, le plaçant en tête à l'échelon communal sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même obtenu plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 32,44% au 1er tour et 58,83% au second dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Puichéric Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Puichéric, à 35,86%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 12,64% et Ian Brossat à 9,43%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Puichéric Comment les électeurs de Puichéric peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 20,57% et une densité de population de 88 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (62,99%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 399 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,12% et d'une population étrangère de 14,08% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Puichéric mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,74% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Puichéric, quelle participation aux précédentes européennes ? Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,38% des votants de Puichéric (Aude), à comparer avec un taux d'abstention de 51,15% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Puichéric À Puichéric, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,94% au premier tour. Au deuxième tour, 49,94% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Puichéric pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 75,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 639 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.