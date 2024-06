Résultat des européennes à la Roche-Neuville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à la Roche-Neuville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,35% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 8,4% à la Roche-Neuville, contre 31,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 31,51% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,94% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,52% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à la Roche-Neuville ? Le résultat du RN sera un point d'observation clé pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. La liste Bardella devrait se situer à 20% à la Roche-Neuville si la tendance prédite par les instituts de sondages au niveau de la France s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin européen La Roche-Neuville avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,44%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 36,94% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 30,69% contre 69,31%. Le RN ne convainquait pas plus à la Roche-Neuville quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 11,65% au premier tour, contre 28,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 53,70% sur l'unique circonscription recouvrant La Roche-Neuville.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à la Roche-Neuville Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à la Roche-Neuville était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 12,39% des suffrages exprimés, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 13,24% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 31,51%, vainqueure sur place.

11:45 - La Roche-Neuville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Roche-Neuville, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 214 habitants répartis dans 527 logements, ce village présente une densité de 44 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 53 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 607 foyers fiscaux. Dans le village, 23,56 % des résidents sont des enfants, et 17,9 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 43,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 51,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1520,65 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À la Roche-Neuville, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Etude de la participation lors des européennes à la Roche-Neuville Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À la Roche-Neuville, 61,09% des habitants avaient participé. Au fil des précédents scrutins européens, les 1 246 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation s'élevait à 59,41% dans la commune de la Roche-Neuville. La participation était de 48,88% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à la Roche-Neuville ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à la Roche-Neuville ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 874 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 87,31% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 85,13% au premier tour, ce qui représentait 744 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,86% au premier tour et seulement 52,69% au second tour. Les jeunes expriment généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?