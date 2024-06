Résultat des européennes à Yzeures-sur-Creuse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 20,9% à Yzeures-sur-Creuse, contre 7,65% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Yzeures-sur-Creuse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,87% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Yzeures-sur-Creuse lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A noter : Yzeures-sur-Creuse fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,49% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Yzeures-sur-Creuse ? Yzeures-sur-Creuse avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,53%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 33,88% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,66% contre 59,34%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,78% au premier tour, contre 31,26% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 61,03% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 26,49% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,9% et François-Xavier Bellamy à 9,14%. Le RN avait terminé en tête avec 142 électeurs d'Yzeures-sur-Creuse.

11:45 - Yzeures-sur-Creuse : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique d'Yzeures-sur-Creuse définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Dans le bourg, 22% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,18% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (31,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 582 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,86%) et le nombre de résidences HLM (6,51% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Yzeures-sur-Creuse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,15% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Européennes précédentes à Yzeures-sur-Creuse : le niveau d'abstention L'analyse des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,53% des inscrits sur les listes électorales d'Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire). L'abstention était de 48,3% pour le scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Yzeures-sur-Creuse : les européennes débutent L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen à Yzeures-sur-Creuse. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,96% au premier tour et seulement 45,1% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 166 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,9% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,02% au deuxième tour, c'est-à-dire 898 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.