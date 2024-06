Résultat des européennes à la Tranche-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de la Tranche-sur-Mer : perspectives électorales

La structure démographique et socio-économique de la Tranche-sur-Mer définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 15% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 55,91% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une automobile (17,84%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 792 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,37%) et le nombre de résidences HLM (5,24% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 79,41%, comme à la Tranche-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.