En direct

19:21 - À Longeville-sur-Mer, qui vont adopter les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait glané 5% à Longeville-sur-Mer, contre 26,4% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Longeville-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,9% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Longeville-sur-Mer pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. À Longeville-sur-Mer, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,76% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,89% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Longeville-sur-Mer ? Longeville-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,89%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,2% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,95% contre 58,05%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 20,84% au premier tour, contre 25,82% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de votes, avec 60,81% sur la seule circonscription couvrant Longeville-sur-Mer.

12:45 - 26,4% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Longeville-sur-Mer Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, Jordan Bardella réunissait 24,76% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 26,4%.

11:45 - Longeville-sur-Mer : élections européennes et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Longeville-sur-Mer exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec 16% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,93%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (30,44%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 314 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,53%) et le nombre de résidences HLM (1,86% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 63,41%, comme à Longeville-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Elections européennes à Longeville-sur-Mer : le niveau d'abstention Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? A l'occasion des européennes 2019, 1 229 inscrits sur les listes électorales de Longeville-sur-Mer s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 56,74%). La participation était de 45,21% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Longeville-sur-Mer, 68,72% des votants avaient participé.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Longeville-sur-Mer Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Longeville-sur-Mer ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,46% au premier tour. Au second tour, 52,32% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Longeville-sur-Mer ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,9% des votants de la ville, contre une participation de 77,92% au premier tour, soit 1 881 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.