Résultat des européennes au Bernard : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quelle performance pour le RN lors des européennes au Bernard ? Les sondages dessinent un RN à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 37% au Bernard, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus risquées.

15:02 - Les votants du Bernard penchaient pour Le Pen à la présidentielle L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du parti frontiste l'emportait avec 29,42% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,21% et 15,7% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,72% contre 52,28%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,12% des votes sur place, contre 26,20% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,32%.

12:45 - 27,78% pour Jordan Bardella il y a cinq ans au Bernard Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut au Bernard, à 27,78%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,92% et François-Xavier Bellamy à 13,41%.

11:45 - Comment la composition démographique du Bernard façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes au Bernard comme dans toute la France. Dotée de 883 logements pour 1 293 habitants, la densité de la ville est de 44 hab par km². Avec 75 entreprises, Le Bernard se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (61,72 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 48,15% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 647,61 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Au Bernard, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes au Bernard Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins européens antérieurs. Durant les européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 55,67% au sein du Bernard (Vendée), contre une participation de 48,89% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées au Bernard : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes au Bernard ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,29% au premier tour. Au deuxième tour, 47,24% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 092 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,59% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,99% au second tour, soit 886 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.