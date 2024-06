En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Villefranche-sur-Mer convoité L'autre question qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 11,56% des suffrages dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 3,64% à Villefranche-sur-Mer, contre 23,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Villefranche-sur-Mer, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections européennes 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Villefranche-sur-Mer fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,87% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,96%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 27,84% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,1% contre 50,9%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Villefranche-sur-Mer un mois plus tard, lors des législatives, avec 17,26% au premier tour, contre 31,52% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - 29,87% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Villefranche-sur-Mer Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le bulletin glanait 29,87% des suffrages, soit 566 voix, devant Nathalie Loiseau à 23,96% et François-Xavier Bellamy à 13,61%.

11:45 - Élections européennes à Villefranche-sur-Mer : un éclairage démographique En pleine campagne électorale européenne, Villefranche-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 989 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 832 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (36,09 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 631 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,22%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2751,95 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, Villefranche-sur-Mer incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Villefranche-sur-Mer : retour sur la participation aux dernières élections européennes Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? En 2019, lors des élections européennes, 48,26% des personnes aptes à voter à Villefranche-sur-Mer avaient participé à l'élection. La participation était de 45,33% en 2014.

09:30 - Participation à Villefranche-sur-Mer : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Villefranche-sur-Mer, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 956 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 73,6% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 73,00% au premier tour, soit 2 888 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,06% au premier tour. Au second tour, 45,63% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Villefranche-sur-Mer pour les européennes ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages sont de nature à de faire augmenter la participation à Villefranche-sur-Mer (06230).