Résultat des européennes à Labastide-Marnhac : l'élection 2024 en direct

19:33 - Qui va prendre avantage des 18,28% de la Nupes à Labastide-Marnhac ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 8,55% à Labastide-Marnhac, contre 20% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Labastide-Marnhac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,28% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Labastide-Marnhac, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections européennes. On remarque que Labastide-Marnhac fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,09% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Labastide-Marnhac penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle prenait les devants avec 24,2% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,14% et 19,95% des voix. Au 2e tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 50,5% contre 49,5%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 12,72% des voix sur place, contre 47,67% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (66,60%).

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 138 électeurs de Labastide-Marnhac avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait enregistré 25,09% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20% et Yannick Jadot à 13,09%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Labastide-Marnhac La démographie et la situation socio-économique de Labastide-Marnhac façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,74% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 42 hab/km² et 47,8% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 575 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,92%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Labastide-Marnhac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,72% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Labastide-Marnhac L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 40,38% des inscrits sur les listes électorales de Labastide-Marnhac (Lot) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 51,52% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Labastide-Marnhac, 63,56% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Labastide-Marnhac À Labastide-Marnhac, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues des européennes. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 042 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 83,3% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,83% au deuxième tour, ce qui représentait 831 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,18% au premier tour. Au second tour, 51,25% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Labastide-Marnhac pour les élections européennes ? L'inflation qui pèse sur le budget des ménages serait susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Labastide-Marnhac .