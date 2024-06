Résultat des européennes au Montat : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la gauche unie scrutés Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 7,79% au Montat, contre 22,34% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Montat, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,73% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (9,43% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,09% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,07% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella observés au Montat A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes 2024 sera très instructif. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait se situer à environ 32% au Montat. Une projection qui semble logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par le parti sur place entre les européennes 2019 (22,13%) et Marine Le Pen en 2022 (26,07% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants du Montat plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle obtenait 26,07% au 1er tour contre 25,64% pour Emmanuel Macron et 20,8% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,17% contre 53,83%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 10,54% des suffrages sur place, contre 46,28% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (64,24%).

12:45 - 22,34% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans au Montat Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 22,13% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première position avec 22,34%.

11:45 - Le Montat : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues du Montat, les élections sont en cours. Avec ses 1 081 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 95 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le village, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,28 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 35,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 100,60 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Au Montat, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Le Montat : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Au Montat, 60,73% des habitants n'avaient pas voté. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 43,58% des inscrits sur les listes électorales du Montat, contre un taux d'abstention de 54,44% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes au Montat Au Montat, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible d'inciter les habitants du Montat à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 877 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,98% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,36% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,26% au premier tour. Au deuxième tour, 44,63% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Montat pour les élections européennes ?