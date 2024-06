Résultat des européennes à Labatut : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la Nupes font envie En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait atteint 11,17% à Labatut, contre 22,16% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Labatut, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,01% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Labatut ? Si dans l'Hexagone, les intentions de vote calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 35% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Labatut plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 La cité de Labatut avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême 2022. La candidate du RN prenait les devants avec 27,95% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,63% contre 50,37%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 24,74% des voix sur place, contre 36,01% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 62,45%.

12:45 - 25,65% pour Jordan Bardella en 2019 à Labatut Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Labatut, à 25,65%, soit 147 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 22,16% et Raphaël Glucksmann à 11,17%.

11:45 - Dynamique électorale à Labatut : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Labatut façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,56% et une densité de population de 67 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,51%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 604 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,73%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Labatut mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,79% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Labatut : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des élections passées, les 1 436 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 42,47% des personnes en âge de participer à une élection à Labatut avaient déserté les urnes, contre une abstention de 52,2% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Labatut ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen à Labatut. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,93% au premier tour et seulement 47,55% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Labatut cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 150 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,57% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 908 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.