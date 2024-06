En direct

19:13 - Les suffrages de la coalition de gauche très suivis Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 27,4% à Lacanau, contre 7,27% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lacanau, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,94% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Lacanau ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. À Lacanau, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,71% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 18,4% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Lacanau ? Dans la commune de Lacanau, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 18,4%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,08% et 21,3% des votes. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 62,3% contre 37,7% pour Le Pen au second tour sur place. Au premier tour des élections législatives, Lacanau, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 31,63%, alors que le RN sera derrière à 15,85%. Lacanau se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,99%.

12:45 - À Lacanau, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 18,71% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première position avec 27,4%.

11:45 - Lacanau : élections européennes et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Lacanau peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 24% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,29% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (25,17%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 976 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,96%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 71,54%, comme à Lacanau, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Lacanau ? Au fil des dernières élections, les 5 115 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 56,92% des inscrits sur les listes électorales de Lacanau (Gironde). Le taux de participation était de 48,64% lors du scrutin de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lacanau : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Lacanau ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,07% au premier tour. Au second tour, 51,16% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Lacanau ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 585 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,0% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 78,14% au deuxième tour, ce qui représentait 4 362 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.