En direct

19:27 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Lachapelle-aux-Pots ? La gauche unie aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 14,57% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 2,3% à Lachapelle-aux-Pots, contre 18,09% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Lachapelle-aux-Pots ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enjeu clé localement pour cette élection. A noter : Lachapelle-aux-Pots compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,38% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,7% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Lachapelle-aux-Pots ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le RN à Lachapelle-aux-Pots. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 38,12% au 1er round et surtout 61,28% au 2e (Lachapelle-aux-Pots n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,62%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,39%, devant Emmanuel Macron à 40,61%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Lachapelle-aux-Pots en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN emmenée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Lachapelle-aux-Pots, avec 42,38% des votes (239 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,09% suivie par Yannick Jadot avec 9,04%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Lachapelle-aux-Pots aux européennes Devant le bureau de vote de Lachapelle-aux-Pots, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 576 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 71 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 472 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (81,9 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 31,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 356,10 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Lachapelle-aux-Pots, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Lachapelle-aux-Pots Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 598 personnes aptes à participer à une élection à Lachapelle-aux-Pots s'étaient rendues aux urnes (soit 54,76%), contre une participation de 47,53% pour le scrutin européen de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Lachapelle-aux-Pots, 63,96% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Lachapelle-aux-Pots pour les européennes La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Lachapelle-aux-Pots. Les études rapportent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 070 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,85% étaient allées voter, contre une participation de 79,57% au deuxième tour, soit 853 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,65% au premier tour. Au second tour, 49,58% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Lachapelle-aux-Pots ?