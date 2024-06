En direct

19:34 - Les 18,61% de la Nupes observés La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,61% des suffrages dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 4,37% à Ons-en-Bray, contre 18,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Ons-en-Bray, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Ons-en-Bray ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Ons-en-Bray. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 36,77% au premier round avant un formidable 56,43% au second (Ons-en-Bray n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,13% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,99%, devant Emmanuel Macron à 41,01%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 206 votants d'Ons-en-Bray avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait séduit ainsi 37,52% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,94% et Yannick Jadot à 7,47%.

11:45 - Ons-en-Bray : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques d'Ons-en-Bray mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 100 habitants par km² et un taux de chômage de 15,28%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 460 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) et le nombre de résidences HLM (9,62% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ons-en-Bray mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Ons-en-Bray : un regard approfondi Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'étude des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. En 2019, durant les élections européennes, 569 électeurs d'Ons-en-Bray s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,24%). Le taux de participation était de 43,59% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ons-en-Bray : l'abstention au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des européennes à Ons-en-Bray, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,9% au premier tour. Au deuxième tour, 56,91% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,37% dans la commune. Le taux d'abstention était de 21,12% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.