En direct

19:23 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Lagny-le-Sec pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 3,6% à Lagny-le-Sec, contre 19,2% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections des députés à Lagny-le-Sec, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,72% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Lagny-le-Sec ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Lagny-le-Sec. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Lagny-le-Sec ? Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Lagny-le-Sec. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 35,23% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 55,96% au second, lui garantissant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription du lieu. Il a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La présidente du parti avait accumulé 32,34% au premier tour et 52,5% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 26,27% et 16,7% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,5%) au deuxième.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Lagny-le-Sec Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 31,73% des voix, soit 238 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,2% et Yannick Jadot à 9,73%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lagny-le-Sec : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Lagny-le-Sec, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,37%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 40 402 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 708 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (4,19%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lagny-le-Sec mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,51% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Elections européennes à Lagny-le-Sec : état des lieux de l'abstention Au cours des dernières années, les 2 109 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 53,49% au sein de Lagny-le-Sec. Le taux de participation était de 45,61% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Lagny-le-Sec, 63,51% des électeurs avaient voté.

09:30 - La participation aux élections européennes à Lagny-le-Sec À Lagny-le-Sec, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera incontestablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à ramener les citoyens de Lagny-le-Sec dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 437 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,21% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,1% au deuxième tour, soit 1 139 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.