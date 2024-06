En direct

19:12 - Quel candidat vont retenir les supporters de la gauche à Saint-Pathus ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,51% des voix dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,92% à Saint-Pathus, contre 14,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Pathus avant les européennes Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. On remarque que Saint-Pathus fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,34% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Pathus plutôt pour Le Pen en 2022 Regarder le scrutin le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Saint-Pathus. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 35,13% au 1er round et surtout 58,80% au deuxième, le plaçant à la meilleure place à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du secteur. Il a même récolté un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 34,34% au 1er tour et 58,2% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Pathus, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 35,19% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,52% et Yannick Jadot à 9,49%.

11:45 - Saint-Pathus : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Saint-Pathus définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,33% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (92,46%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 795 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,31%) et le nombre de résidences HLM (5,5% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,07% à Saint-Pathus, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Pathus Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 1 965 personnes en âge de voter à Saint-Pathus, 54,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 62,97% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Pathus, 77,77% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Saint-Pathus : scrutin en cours L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Pathus. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Pathus. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 424 personnes en âge de voter dans la commune, 27,84% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,81% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,68% au premier tour et seulement 61,32% au deuxième tour.