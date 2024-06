En direct

19:23 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,56% des voix dans la localité. Une percée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,95% pour Yannick Jadot, 2,29% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,91% à Laissac-Sévérac l'Église, contre 25,5% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Laissac-Sévérac l'Église ? Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen au niveau local. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Laissac-Sévérac l'Église. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Laissac-Sévérac l'Église plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Laissac-Sévérac l'Église avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,24%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 29,64% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,36% contre 59,64%. Le RN ratait aussi la première marche à Laissac-Sévérac l'Église quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,32% au premier tour, contre 39,30% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Laissac-Sévérac l'Église Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 22,36% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 25,5%.

11:45 - Laissac-Sévérac l'Église : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Laissac-Sévérac l'Église comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 317 logements pour 2 155 habitants, la densité de la ville est de 103 hab/km². L'existence de 184 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 16,16 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,68 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1263,10 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Laissac-Sévérac l'Église écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Laissac-Sévérac l'Église : la mobilisation des citoyens aux européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 42,32% dans la commune de Laissac-Sévérac l'Église. Le taux d'abstention était de 46,8% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Laissac-Sévérac l'Église : la participation en question Ce 9 juin, lors des élections européennes à Laissac-Sévérac l'Église, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,47% au premier tour et seulement 50,66% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 575 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,96% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 83,05% au premier tour, ce qui représentait 1 308 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.