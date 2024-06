Résultat des européennes à Bertholène : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Bertholène pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,81% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,96% à Bertholène, contre 21,24% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les votants de Bertholène ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si au niveau national, les sondeurs annoncent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 31% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Bertholène ? Bertholène avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,16%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 23,49% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 47,12% contre 52,88%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,84% au premier tour, contre 32,38% pour le binôme LREM. Sur la commune de Bertholène, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Bertholène, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Bertholène, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 21,46% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,24% et François-Xavier Bellamy à 11,06%. Dans le détail, 97 électeurs l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Les données démographiques de Bertholène révèlent les tendances électorales Dans la ville de Bertholène, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,2%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (84,28%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Avec ses 9,59% d'agriculteurs pour 1 054 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (6,17%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,15%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bertholène mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,91% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Bertholène : retour sur la participation aux dernières européennes L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 57,82% des personnes aptes à voter à Bertholène avaient pris part à l'élection. La participation était de 53,49% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Bertholène, 53,72% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les européennes débutent à Bertholène : la participation en question À Bertholène, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 56,77% au premier tour. Au second tour, 50,18% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Bertholène pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 81,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,46% au deuxième tour, c'est-à-dire 671 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.